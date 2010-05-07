التليجراف: إسرائيل تتهم عباس بعرقلة استئناف المفاوضات

فلسطين اليوم – وكالات

قالت صحيفة الديلى تليجراف إن إسرائيل تتهم القادة الفلسطينيين بعرقلة المحاولات الأمريكية لإحياء عملية التسوية عن عمد، يأتي ذلك بعد فشل البدء في المحادثات غير المباشرة بين الطرفين.

وزعم مسئولون إسرائيليون كبار أن القيادة الفلسطينية كانت تسخر من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة من خلال تأجيل الموافقة على إطلاقها حتى السبت.

وتشير إلى أن هذه المزاعم تهدد بإلقاء ظلالا جديدة من تبادل الاتهامات بشأن عرقلة جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، بعد توقف دام أكثر من 18 شهرا.

وكان مسئولون بالحكومة الإسرائيلية قد توقعوا في بداية الأسبوع بدء المحادثات قريبا بعد أن أقام مبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة محادثات مع الجانب الإسرائيلي.

ورغم المضي قدما في اللقاء، - تقول الصحيفة- أن فشل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن فى الموافقة رسميا لبدء المحادثات،تسبب في غضب الإسرائيليين.

وتنقل عن مسئول إسرائيلي "نحن مستعدون لإقامة مباحثات غير مباشرة سريعا، لكن الفلسطينيين يسخرون من الأمور مجددا".

من جانبه نفى عباس الاتهامات الموجهة له قائلا "نحن مستعدون لبدء محادثات على الفور، فلا نرغب في إضاعة الوقت".