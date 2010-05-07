استراليا: تم تزوير أربعة جوازات استرالية في عملية اغتيال المبحوح

فلسطين اليوم: وكالات

قالت السلطات الاسترالية اليوم الجمعة إنها تحقق في تقرير يفيد انه تم استخدام جواز سفر استرالي خامس في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي في كانون الثاني يناير الماضي.

وكان قد اتضح أنه تم تزوير أربعة جوازات سفر استرالية في العملية.

وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الاسترالية في كانبرا إن السلطات الاسترالية يقيمون اتصالات وثيقة مع المحققين في دبي.

وأضافت انه إذا ما تبين أن جواز سفر استراليا خامسا استخدم في العملية فسيكون الأمر مثيرا لقلق شديد.

واستنكرت الناطقة الاسترالية استغلال جوازات سفر استرالية في عملية الاغتيال.