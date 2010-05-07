سلطات الاحتلال تغلق معبري كرم أبو سالم والمنطار لمدة يومين

فلسطين اليوم: غزة

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غزة لمدة يومين.

وأوضح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة المهندس رائد فتوح أن الجانب الإسرائيلي قرر إغلاق معبري كرم أبو سالم والمنطار كالمعتاد اليوم وغدا على أن يعاد فتحها الأحد القادم".

وبين فتوح أن الاحتلال سمح أمس الخميس بإدخال 108 شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، من بينهم 8 شاحنات مساعدات والباقي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضخ 175380 كيلو غاز طهي و173050 لتر سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.