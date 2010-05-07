هاآرتس: مصر تدير معركة على النووي الإسرائيلي

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أوردت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية مقالا للكاتب اليهودي ألوف بن، قال فيه إن مصر تدير معركة دبلوماسية مستمرة لنزع برنامج إسرائيل النووي الذي من المفترض أن يعمل على ردع إيران.

وأضاف بن أن القاهرة وتل أبيب يتشاركان المخاوف حول صعود قوى إيران وحليفتيها في المنطقة حزب الله وحركة حماس، وهو الذي اعتبره السبب وراء دعوة مصر لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

وأشار الكاتب إلى أن ضغط مصر دفع الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين إلى إعادة تجديد الدعوة إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتم مناقشته حاليا في مؤتمر بالأمم المتحدة حول مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي.

أضاف بن أنه لا توجد دولة في المنطقة تنوي تحقيق ذلك، وعليه فإن أهمية بيان المؤتمر تظل محدودة، مؤكدا أن الدورة الحالية ستنتهي على الأكثر بتحرك احتفالي، لأن إسرائيل رفضت حتى تعيين مبعوث دولي من أجل نزع السلاح.