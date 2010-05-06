محكمة هندية تقضي بالاعدام على الناجي الوحيد من منفذي هجمات مومباي 2008

فلسطين اليوم-وكالات

اصدرت محكمة خاصة في مدينة مومباي الهندية اليوم حكما باعدام اجمل امير كساف الناجي (باكستاني الجنسية) وهو الناجي الوحيد من بين منفذي هجوم مومباي في نوفمبر 2008 الذي اودى بحياة 166 شخصا بينهم اجانب.

وافادت تقارير اعلامية هندية ان المحكمة ادانت كساف بتسعة تهم وحكمت عليه بالاعدام في اربعة لتورطه في قتل 72 شخصا و"التآمر الارهابي" وشن حرب على الهند والاشتراك في انشطة غير مشروعة ضدها بينما عاقبته بالسجن مدى الحياة على التهم الخمسة الاخرى.

ونقلت التقارير عن القاضي قوله "ان كساف انضم طوعا دون اكراه الى جماعة (عسكر طيبة الارهابية) المناوئة للهند ولم تكن هناك فرصة لتقويمه وينبغي الحكم عليه بالموت للمحافظة على ثقة المواطن العادي بالنظام القضائي". واوضحت انه امام المتهم فرصة للطعن بحكم المحكمة الخاصة وفي حال رفضه ذلك سوف يتم اعدامه بمجرد تصديق المحكمة العليا في مومباي على الاحكام الصادرة بحقه.