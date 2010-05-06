"ميكس".. قناة إسرائيلية جديدة على القمر الصناعي المصري نايل سات

فلسطين اليوم – وكالات

أطلقت دولة الاحتلال مؤخرا أول فضائية عبر القمر الصناعي المصري ، دون أية ردة فعل مصرية رسمية .

وقالت صحيفة " المصريون " إن إطلاق المحطة تم من خلال التحايل على المسؤولين المصريين، حيث انطلقت القناة التي تدعى "ميكس" .

وتابعت الصحيفة " يأتي ذلك على الرغم من محاولة هذه الفضائية التعتيم وإخفاء هويتها الإسرائيلية، إلا أن أرقام الهواتف والإعلانات التي تبثها كشفت عن أمرها، فجميع المنتجات المعلن عنها إسرائيلية وتصنع داخل الكيان الإسرائيلي، مثل فرشات "عميناح"، إضافة إلى إعلانات خاصة عن مطاعم إسرائيلية منتشرة في طبريا ونهاريا وتل أبيب " .

وأضافت " أصحاب هذه الفضائية التي انطلقت مؤخرا "الإخوة حمام" يحملون الجنسية الإسرائيلية ويتحدثون العربية بطلاقة، ولكي لا تكشف حقيقة هوية الفضائية الإسرائيلية تظهر على شاشتها مذيعات يتحدثن العربية بطلاقة، مع الإشارة الى أن مقر القناة في شارع بن جوريون في حيفا " .

يذكر أن باكورة برامج هذه القناة كانت، برنامج "نيو ستار" المنسوخ الذي بدأت بثه منذ شهرين، وهو عبارة عن نسخة مقلدة من برنامج "سوبر ستار" الذي يبث عبر فضائية المستقبل اللبنانية، ويتم تصوير هذا البرنامج في ستديوهات "ميماد" في تل أبيب.

ويهدف هذا البرنامج ، بحسب الصحيفة المصرية ، إلى التأثير على عقول الشباب العربي، والعمل على التطبيع الشعبي مع الكيان بعد أن عجز هذا الكيان عن ذلك عبر الطرق الأخرى، وهو الأمر الذي يخشى الفلسطينيون أن ينسى العالم العربي القضية الفلسطينية ونضال الفلسطينيين لتحرير أراضيهم التي يحتلها الكيان الصهيوني.