منح كويتية لطلبة الجامعات بقطاع غزة

فلسطين اليوم – غزة

احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة بتوزيع منح دراسية مقدمة من جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية – مكتب غزة، لإعانة ومساعدة طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وبإشراف من مركز تنمية الموارد بالجامعة.

واستفاد من المنح 340 طالبًا وطالبة من أربع جامعات بغزة، هي: الجامعة الإسلامية، والأزهر، والأقصى، والأمة.

وأثنى عميد شئون الطلبة د. كمال غنيم على دور الجمعية في تقديم يد العون والمساعدة للطلبة المحتاجين من جامعات قطاع غزة، مشيرًا لأهمية المنح في دعم مسيرة العلم والتعليم ومساعدة الطلبة على استكمال دراستهم في ظل ظروف قطاع غزة الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، أشاد مدير شئون الطلاب بجامعة الأزهر د. كمال مرتجى بمستوى الخدمات التي تقدمها جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية لدعم طلبة الجامعات والتي أثمرت عن استفادة (68) طالباً وطالبة من طلبة جامعة الأزهر.

وأوضح مدير عام الجمعية م. كمال مصلح أن تقدم المنح للطلبة من باب تحفيزهم ودفعهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وشجع مصلح -خلال كلمته بالحفل الذي حضره حشد من الطلاب- الطلبة على أن يكون لهم دوراً فاعلاً في خدمة وتطوير جامعاتهم والمجتمع الذي يعيشون فيه.