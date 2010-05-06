الحركة الإسلامية بقيادة رائد صلاح تنضم الى حملة مقاطعة منتجات المستوطنات

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

انضمت الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح إلى دول اوروبية وعربية والسلطة الفلسطينية، ودعت عرب الداخل والمواطنين اليهود أيضاً إلى مقاطعة منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بداعي أن المستوطنات تعرقل عملية السلام. وستوزع الحركة بيانات باللغتين العبرية والعربية تشمل أسماء مصانع في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، ودعت جميع المواطنين «إلى اتخاذ خطوة موحدة من أجل إنجاح حملة المقاطعة».

وانضمت منظمة «اتجاه» التي تضم عشرات الجمعيات الأهلية العربية، إلى النداء، ودعت إلى مقاطعة بضائع المستوطنات وإلى فرض عقوبات على إسرائيل «لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تشكّل ضغطاً متواصلاً»، كما يقول رئيس «اتجاه» أمير مخول، مضيفاً أن هذه الدعوة موجهة أساساً الى دول العالم. ومن المتوقع أن تعلن جمعيات أهلية عربية اليوم في مؤتمر في الناصرة انضمامها الى الحملة التي أكد منظموها أن قرارهم لم يأتِ بطلب من السلطة «إنما ضمن التزامنا ونشاطنا المشروع في إطار معركتنا ضد الاحتلال والاستيطان».