نشطاء الليكود يطالبون نتنياهو بقانون لمساواة الأسرى الفلسطينيين بشاليط‎

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

أمام معتقل هداريم في منطقة هشارون شمال فلسطين المحتلة تظاهر العشرات من أصدقاء الجندي شاليط ومن نشطاء حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنيتاهو.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، كورقة ضغط علي حماس لتسمح بالإفراج عن الجندي شاليط.

وزعم المتظاهرون بأنه لا يعقل أن يحظى الأسرى الفلسطينيون بحقوق وزيارات من قبل ذويهم والصليب الأحمر والتعليم داخل السجون الإسرائيلية في حين أن شاليط محروم من تلك الحقوق.

ومن الجدير أنه قد تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة الإسرائيلية ووالد الجندي الأسير نوعم شاليط حول قانون أطلق عليه قانون ( جلعاد شاليط)، والذي قدمه عضو الكنيست داني دانون.

وبموجب القانون المطروح يتم منع زيارة الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، عدا زيارات مندوبي الصليب الأحمر والمحامين، ويتم وقف القانون فقط بعد الإفراج عن الجندي شاليط.

وحسب موقع المستوطنين فان القانون سيعرض يوم الأحد القادم علي لجنة سن القوانين ومن المحتمل أن يصبح القانون قانون حكومي إذا تمت الموافقة عليه.