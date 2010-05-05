داخلية غزة تحذر المواطنين من أساليب خبيثة للعدو لإسقاطهم

فلسطين اليوم- غزة

أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية أن هناك بعض العملاء قاموا بتسليم أنفسهم لوزارة الداخلية وذلك عقب تنفيذ أحكام الإعدام في عميلين قبل أسبوعين.

وأشار الغصين في تصريحات صحفية نشرت على موقع وزارة الداخلية، إلى أن الحكومة الفلسطينية بغزة تتعامل بكل جدية مع ملف التخابر مع الاحتلال الصهيوني وهي حريصة على أبناء الشعب الفلسطيني وستكون الحضن لكل من يقوم بمراجعة نفسه وشعوره بخطئه.

وأضاف، أن العدو الصهيوني يقوم باستخدام أساليب خبيثة لإسقاط أبناء الشعب الفلسطيني ، حيث يقوم باستغلال بعض المشاكل والثغرات لدى المواطنين وابتزازهم ليضطر هذا المواطن للسقوط ضعفا أمام هذا الابتزاز الذي تقوم به مخابرات العدو التي لديها الخبراء النفسيين لمعرفة نفسية المواطن ونقاط ضعفه .

وحث الغصين أي مواطن أو مواطنة من الذين قام الاحتلال باستدراجهم بالتوجه فوراً إلى أي جهة يطمئنون إليها من الحكومة الفلسطينية أو رجال الإصلاح والمشايخ أو الفصائل الفلسطينية ليتم استدراك الموضوع قبل أن تصل الأمور مع هذا المواطن إلى نقطة يصعب معها حل الأمور ، لان مثل هذه القضايا تبدأ بإعطاء معلومة وتنتهي بالمشاركة في قتل واغتيال المقاومين

وأوضح الغصين، أن الاحتلال الصهيوني بات يستخدم أساليب حديثة ومتطورة ومبتكرة لإسقاط المواطنين الفلسطينيين خاصة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة ، حيث أصبح العدو يستخدم كافة الأساليب وخاصة الانترنت والاتصالات المباشرة.

وكشف الغصين، أن العدو أصبح يستغل الشبكات الاجتماعية على الانترنت مثل face book , twitter ، حيث من خلال هذا المواقع يقوم بجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات الشخصية حول المواطنين ، ومعرفة كل ما يتعلق بالمواطن من أقارب وأصدقاء ومشاكل شخصية، لأنه وللأسف من يرتاد هذه المواقع يقوم باستهتار بوضع معلوماته الشخصية وصوره وكافة الحقائق حوله ، مما يسهل على ضباط المخابرات الإسرائيلية معرفة ثغرات مثل هؤلاء المواطنين وبالتالي الدخول اليهم وابتزازهم وإشعارهم بأنه يعلم كل شئ عنهم ، إضافة إلى ذلك استخدام وسائل المحادثة الفورية مثل Messenger ، ومراقبة البريد الالكتروني وأجهزة الحاسوب من قبل الاحتلال الصهيوني .

وبين، أن الاحتلال يقوم بالاتصال المباشر على المواطنين حيث يقوم ضابط المخابرات بتبادل أطراف الحديث مع المواطن أو المواطنة إلى أن يشعر المواطن أن لا مشكلة في هذا الحديث إلى أن يصل إلى نقطة لا يستطيع أن يقف عندها.

وحث الغصين أي مواطن يتلقى أي اتصال من هذا النوع أن يقوم بقطع هذا الاتصال مباشرة وعدم الرد على هذه الاتصالات بتاتاً .

وأكد الغصين بان أبواب وزارة الداخلية ستبقى مفتوحة دائماً لمساعدة المواطنين وإنقاذهم من أي مشكلة قد يتورطوا بها مع الحفاظ على السرية الكاملة وذلك لمعرفة الوزارة أن معظم من سقطوا قد استغلوا نفسياً وستقوم بمساعدتهم قبل أن يتورطوا أكثر.