الاحتلال يقصف منازل مواطنين شرق رفح بكثافة وبشكل عشوائي

فلسطين اليوم-غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، منازل المواطنين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بكثافة وبشكل عشوائي صوب المنازل في حي النهضة شرق المحافظة.

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي الهمجي ألحق أضراراً ماديةً في بعض المنازل وخلق حالةً من الهلع في صفوف المواطنين لا سيما الأطفال منهم دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

وكانت آليات الاحتلال توغلت صباح أمس، شرق رفح وجرّفت مسجداً وألحقت دماراً واسعاً في الأراضي الزراعية والممتلكات.