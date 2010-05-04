لافروف يدعو إلى تحويل الشرق الأوسط لمنطقة خالية من الأسلحة النووية

فلسطين اليوم-وكالات

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إلى تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من السلاح النووي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو اليوم: يجب الالتزام بالقرارات التي اتخذها المجتمع الدولي في مجال عدم الانتشار وخاصة القرار الذي اتُخِذ في عام 1995 والقاضي بتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من السلاح النووي ولم يُطبَّق حتى الآن.

واقترح لافروف عقد مؤتمر خاص بهذا الغرض وتعيين مبعوث خاص يقوم بإجراء مشاورات مع الأطراف المعنيّة في الشرق الأوسط من أجل السير قدُماً نحو تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أنّ موسكو قدّمت عدداً من المقترحات خلال الإعداد لمؤتمر مراجعة تنفيذ معاهدة عدم الانتشار الذي بدأ أعماله في نيويورك أمس، مشيراً إلى أنّ واشنطن والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعما الاقتراحات الروسية.

وأعرب عن أمله في أن يتخذ مؤتمر نيويورك قرارات محدّدة وبنّاءة في مجال تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من السلاح النووي.