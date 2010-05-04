وزير الخارجية التركي: سنرد على إسرائيل إذا شنت عدواناً على الفلسطينيين

وزير الخارجية التركي: سنرد إذا اعتمدت إسرائيل سياسات عدوانية

فلسطين اليوم : وكالات

لم يستبعد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، حصول توتر في المنطقة، لكنه رفض قيام "منطق الحرب الباردة" فيها، مؤكداً أن بلاده تقف ضد أي توتر أو مواجهة وتؤمن بسياسة الحوار.

وشدّد على وجوب قيام علاقات ثنائية واتفاقات "فمن دون احترام سيادة الدول لن يكون هناك سلام واستقرار" كان يشير إلى أزمة الصواريخ وتهديدات إسرائيل وإلى المواجهة الغربية مع إيران.

وأبدى سعادته بتحسن العلاقات بين دمشق وواشنطن. وعزا تدهور العلاقات مع إسرائيل إلى هجومها على غزة. وقال: "لن نصمت حيال العدوان على شعب فلسطيني بريء"، و"سنرد إذا اعتمدت إسرائيل سياسات عدوانية".

وربط عودة العلاقات الجيدة مع "تل أبيب" بعودتها إلى اعتماد "الحوار الدبلوماسي أو سياسات السلام".