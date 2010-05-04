حرب دينية تستهدف بيوت الله .. حرق مسجد في نابلس وتجريف آخر في رفح

قوات الاحتلال تهدم مسجداً بمنطقة الدهينية شرق رفح

فلسطين اليوم-غزة

شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء, بشن حرب غير مسبوقة علي بيوت الله بدأت بحرق المستوطنون لمسجد جنوب نابلس شمال الضفة الغربية ,تلاها مباشراً تجريف مسجد جنوب القطاع خلال عملية توغل.

حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية , مسجداً بمنطقة الدهينية شرق رفح بعد ان توغلت عدداً من الآليات العسكرية في المنطقة وتمشيطها دون العثور على شئ .

وقال مراسل "فلسطين اليوم" جنوب القطاع ان المسجد الذي هدمته قوات الاحتلال مهجور منذ فترة طويلة خصوصاً بعد تجريف أراضي المواطنين المحيطة به وبقاءه صامداً لوحدة عدة سنوات .

وأشار مراسلنا إلي أن التوغل بدأ منذ فجر اليوم حيث تقدمت 18 آلية منها 10 جرافات من منطقة المطبق شرق رفح وسط تحويم مكثف لطائرات الاحتلال حتى وصلت للمسجد المذكور وقامت بهدمه وسط تهلل وتكبير من المواطنين في المنطقة.

ويأتي تجريف المسجد برفح بعد ساعات قليلة من إضرام عدداً من غلاة المستوطنين النار فجر اليوم بالمسجد الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية مما أدى إلى احتراق أجزاء كبيرة منه.