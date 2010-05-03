الشرطة الإسرائيلية تتكتم على محاولة اغتيال في الكنيست

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية النقاب عن أن أحد مساعدي عضو الكنيست من حزب الاتحاد الوطني المتطرف (بن أي) وجد عند دخوله مكتب بن أري صباح اليوم الاثنين ثقب في زجاج نافذة مكتبة داخل مبني الكنيست الإسرائيلي وان الثقب يدل على أن قناص أطلق الرصاصة بنية القتل داخل المكتب.

وعلى الرغم من تأكيد الحراس الأمنيين في الكنيست أن الثقب لا يدل على إطلاق رصاصة اتجاهه.

من جهته قال بن أري ومساعدة المتطرف ايتمار بن غبريل إن ما حدث هو نتيجة للتحريض المستمر ضده من قبل اليسار الاسرائيلية والفلسطينيين.

وحسب أقوال بتن غبريل :" نحن لا نستبعد بأن ما تم يعتبر بمثابة محاولة تهديد لن توقفنا من العمل من أجل مصالح إسرائيل ولن يردعنا من مواصلة طريقنا"

من جانب اخر ذكر مصدر اسرائيلي بانه لا يستبعد ان يكون بالفعل قناص أطلق الرصاصة بنية اغتيال بن أري المعروف بموقفة المتشددة ضد الفلسطينيين، ولكن الشرطة الاسرائيلية تكتمت على الأمر لأنه يعتبر انه يوجود تقصير كبير في صفوف الشرطة الاسرائيلية وامن الكنيست المسؤولان عن حماية وزراء واعضاء الكنيست داخل المبني.