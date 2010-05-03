زكارنة يدعو وزارة المالية لتنفيذ الترقيات بأثر رجعي

فلسطين اليوم – وكالات

بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة وزارة المالية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بشان الترقيات ما بين النقابة والحكومة جاء ذلك في بيان صحفي .

وقال زكارنة إن ما تم الاتفاق عليه بين النقابة والحكومة بشان الترقيات اعتماد كتاب ديوان الموظفين العام وحسب القانون بحيث تدفع الترقيات لجميع الموظفين بأثر رجعي وفق التاريخ المعتمد من قبل رئيس ديوان الموظفين العام .

وأضاف زكارنة انه وخلال المتابعة لدى وزارة المالية وجدنا بعض المسوؤلين يقوموا بتفسيرات خارج نطاق الاتفاق ويعرقلوا تنفيذ الاتفاق على الرغم من الاجتماعات المستمرة معهم وشرح الاتفاقية لهم بالتفصيل.

وبين زكارنة أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعه خاصا هذا الأسبوع لمناقشة هذه التطويرات ووضع الردود على محاولة التنصل الذي تقوم به وزارة المالية رغم اعتماد رئيس الوزراء وديوان الموظفين العام لهذا الاتفاق .

ودعا زكارنة رئيس الوزراء التدخل بشكل شخصي لحل هذه الإشكالية ومنع بعض المسوؤلين من تنفيذ رغباتهم الشخصية والتي ستخلق أجواء متوترة بين النقابة والحكومة .