(1.5) مليار دقيقة معدل مكالمات الأردنيين الهاتفية شهريا

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن ان المعدل الشهري لعدد دقائق الاتصال التي يستخدمها الأردنيون بلغ حوالى 1.5 مليار دقيقة شهرياً.

ونقلت صحيفة 'الغد' الأحد عن الهيئة أنّ حجم الحركة الهاتفية الصوتية التي تداولها الأردنيون عبر مختلف شبكات الاتصالات الرئيسية في المملكة ارتفع إلى مستوى 18 مليار دقيقة اتصال خلال العام الماضي الذي شهد منافسة شديدة ،وانخفاضا في الأسعار خاصة في سوق الخليوي.

ويمثل هذا الرقم الرسمي الذي أعلنته الهيئة، استناداً إلى بيانات تجمعها دورياً من شركات الاتصالات الخليوية والثابتة الرئيسية العاملة في السوق المحلية، عدد دقائق الاتصالات الكلية الخليوية والثابتة التي استخدمها الأردنيون من مشتركي خدمات الاتصالات العام الماضي الذي شهد أيضا توسعاً كبيراً في قاعدة اشتراكات الخليوي، الذي دخل بيوت 97 ' من الأسر في المملكة.