إضراب عام في مدينة الطيبة احتجاجاً على هدم منزل

فلسطين اليوم : بيت لحم

يعم الإضراب العام، اليوم، مدينة الطيبة داخل أراضي 1948 احتجاجا على هدم منزل عائلة أشقر بحجة البناء غير المرخص، ويشمل الإضراب المدارس والمؤسسات والحياة التجارية.

وكانت جرافات وزارة الداخلية الإسرائيلية قد هدمت أمس الأحد، منزل العائلة المقام بالمنطقة الصناعية بذريعة البناء غير المرخص.

وحاول سكان المدينة منع عملية الهدم لكن دون جدوى. وفي أعقاب عملية الهدم تم حرق مبنى البلدية التي تديرها لجنة معينة من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي، ورئيسها وأعضاؤها من اليهود.

وطالب أهالي مدينة الطيبة واللجنة الشعبية التي تم تشكيلها بعد حل المجلس البلدي، بإجراء انتخابات في المدينة ووقف عمل اللجنة المعينة.

وسيتوجه الأهالي إلى المحاكم لإرغام وزير الداخلية الإسرائيلي بإجراء انتخابات جديدة وإنهاء عمل اللجنة المعينة.