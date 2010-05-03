الزهار: الأردن حافظت على عروبة الضفة ورعت المسجد الأقصى

فلسطين اليوم : غزة

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د.محمود الزهار جهود طواقم المستشفى الميداني الأردني المميزة في التخفيف من آلام ومعاناة الأهل في قطاع غزة.

وقال الزهار, خلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي نظمته طواقم المستشفى الميداني الأردني بغزة أمس بمناسبة انتهاء مهام طاقمه السابع :" إن المستشفى الميداني الأردني قدم لشعبنا خدمات مميزة, بوركت الأيدي التي قدمت العلاج لأبناء شعبنا, وبوركت الأرض التي أنجبتكم".

وأكد الزهار دور الأردن في خدمة الشعب الفلسطيني, مشيراً الى جهود عمَّان في الحفاظ على عروبة الضفة الغربية بعد حرب 1948م، واحتضان الأردن للاجئين الفلسطينيين, ورعايته المستمرة للمسجد الأقصى والإشراف عليه وإعادة إعماره.

من جهته, قال مدير المستشفى د.تيسير النسور إن المجموع التراكمي للحالات التي تعاملت معها طواقم المستشفى, منذ إقامته في السادس والعشرين من كانون ثاني العام الماضي, زاد على 230 ألف حالة, بينها قرابة 26 ألف حالة تعاملت معها طواقم (غزة 7) منذ بدء عملها في السادس من آذار الماضي.

وبين النسور أن طواقم (غزة 7) أجرت, منذ بدء عملها, 121عملية جراحية كبرى, و117 عملية صغرى, ليرتفع عدد العمليات الجراحية التي أجريت منذ إقامة المستشفى الى 2763 عملية جراحية كبرى و3601 صغرى.

وأضاف أن المستشفى الميداني الأردني (غزة 7) وزع 100 كرسي متحرك مقدمة من الأردن الى مستحقيها من المعاقين حركيا في قطاع غزة, مشيرا الى علاقة التنسيق والتعاون التي تربط المستشفى بمختلف المستشفيات والمؤسسات وقطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة.