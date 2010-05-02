الاحتلال يحكم بالسجن ثلاثة أشهر على الطفل معتز الشيوخي

فلسطين اليوم: الخليل

حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل عوفر على الطفل معتز عزمي الشيوخي (16عاما) بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر، وستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل، وذلك بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد الاحتلال، وإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال مما عرض حياة هؤلاء الجنود للخطر وتسبب بإصابة أحدهم بجروح بحسب مزاعم النيابة العسكرية الإسرائيلية.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية في وقت سابق الشهر الماضي الإفراج عن الشيوخي بكفالة حسبما طلب محامي الدفاع الذي فند التهم المنسوبة مؤكدا أن الطفل المشار إليه كان يشارك في تظاهرة سلمية بصحبة والده الصحفي عزمي الشيوخي، وذلك في إشارة إلى التظاهرة السلمية الحاشدة التي شارك بها مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب وبينهم ممثلون عن السفارات والممثليات العربية والأجنبية المعتمدة في فلسطين للتضامن مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي.

وأكد ذوو الطفل أنه تعرض للتعذيب اثناء اعتقاله والتحقيق معه حيث لا زالت آثار التعذيب بادية على يديه ورأسه وأجزاء مختلفة من جسمه كما قال والده الذي أكد أيضا أن جنود الاحتلال تعاملوا مع ابنه بصورة وحشية وبدافع الانتقام وأطلقوا عليه الكلاب البوليسية وذلك في ضوء الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية والتي ادعت أن الطفل اعتدى على جنود الاحتلال.

واعتبر والد الطفل أن الحكم الصادر بحق ابنه قاسيا ومخالفا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي الأطفال والمدنيين وخاصة أن ابنه أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، ودعا الشيوخي المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في فلسطين وبخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى التدخل لحماية ابنه من الإجراءات التعسفية لقوات الاحتلال ونظامها القضائي التابع لها.