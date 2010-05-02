بعد فضيحة كلينتون..أوباما متهم بالخيانة الزوجية!!

فلسطين اليوم-وكالات

وجهت أمس صحيفة التابلويد ناشونال انكويير اتهامات للرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه أمضى ليلة في فندق مع مساعدته فيرا بيكر التي ساهمت بجمع التبرعات لحملة أوباما في الترشح لمجلس الشيوخ.

و أعلنت الصحيفة على موقعها أن أوباما أمضى ليلة في فندق في واشنطن وتزعم الصحيفة أنها وجدت أدلة ومن يؤكد القصة التي تتابعها منذ العام 2008.

و تمتلك الصحيفة التي سبق لها كشف فضحية كلينتون ولوينسكي، لقطات فيديو تظهر أن أوباما دخل الفندق بصحبة فيرا بيكر.

وسلّ خصوم أوباما خناجرهم بسرعة وجاء إعلان صحيفة ناشونال انكويير ذاتها عن عرض بمليون دولار لمن يقدم صورا تكشف خيانة أوباما الزوجية.

أما أحد مالكي الصحيفة فهو روجر التمان مستشار الحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون وأحد أعضاء اﺩﻱ ﻠﺭﻍ .