الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين في الضفة الغربية

فلسطين اليوم-رام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طالت خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن مصادر عسكرية أن القوات الاسرائيلية اعتقلتهم بدعوى أنهم "مطلوبون" ، وأنه جرى اعتقالهم قرب الخليل وجنين.

ولم يكشف الجيش عما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية ، إلا أنه أضاف أنه "تم إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

ويشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين".