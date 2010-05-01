وكيل الوزارة المساعد بغزة يحدد معايير النتائج لامتحانات الوظائف التعليمية

فلسطين اليوم-غزة

أكد د. زياد ثابت الوكيل المساعد للشئون التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحانات التوظيف الحكومية ستبدأ السبت 1/5/2010 الساعة العاشرة صباحاً، حيث تقدم لشغل الوظائف التعليمية هذا العام أكثر من 20 ألف متقدم سيتوجهون للجان المختلفة بمديريات التربية والتعليم بالقطاع.

وقال د.ثابت في تصريحات إذاعية: "إن الامتحان سيشمل جميع التخصصات كما كانت مبينة في إعلان الوظيفة بما فيها السكرتارية, والمكتبات والتربية الخاصة, موضحاً أن عدد الشواغر المطلوبة للتوظيف هذا العام بلغ 2740 شاغرا.

وأوضح د.ثابت أن هذه الامتحانات فرصة جيدة للخريجين وأصحاب الشهادات التربوية وغيرها، مطالبا جميع المتقدمين بالاستعداد الجيد للامتحانات .

وبين ثابت أن نتائج الامتحان التحرير ستنشر مفصلة عبر موقع الوزارة الرسمي mohe.ps فور الانتهاء من عملية التصحيح مؤكدا أن كافة المتقدمين للامتحان سيتمكنون من معرفة نتائجهم وعلاماتهم كاملة.

وعن تفاصيل ومعايير النتائج المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي أشار د.ثابت ان"40" درجة ستخصص للامتحان التحريري و"30" درجة للشهادات العلمية (15 درجة للتخصص و15 درجة لشهادة التربية )، و"5" درجات لشهادة الثانوية العامة، و"15" درجات للخبرة، و"10" درجات للمقابلة الشخصية، بمجموع نهائي " 100" درجة .