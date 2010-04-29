بعد بيان الشعبية .. "الديمقراطية" تدين إجراءات فرض الضرائب والجمارك

فلسطين اليوم- غزة

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انها تنظر بخطورة بالغة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع غزة بفرضها الضرائب والجمارك على المواطنين والسلع وسيارات النقل الملاكي والمحال التجارية في ظل تفاقم نسب الفقر والبطالة، وعدم توفر فرص عمل بفعل الحصار والإغلاق المفروضين على قطاع غزة.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن فرض الضرائب على التجار وأصحاب المحال التجارية تمثل استهتاراً بالمواطنين وحالاتهم الاجتماعية بدلاً من توفير مقومات صمودهم في وجه الحصار والإغلاق والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

وأدانت الجبهة الديمقراطية إ إجراءات الحكومة في غزة بزيادة الضرائب والرسوم والسماح بإطلاق العنان للارتفاع الغير مسبوق في الأسعار مع ازدياد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودعت إلى التحركات الشعبية والاحتجاجية السلمية لوقف تلك الإجراءات التي تضغط على كاهل الفئات الاجتماعية الفقيرة.