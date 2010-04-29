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السجن 5 سنوات أو غرامة تصل الى 10آلاف دينار لمن يعمل في المستوطنات

  • 07:21 - 29 ابريل 2010
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غرامة تصل الى عشرة آلاف دينار لمن يعمل في المستوطنات

فلسطين اليوم – رام الله

قال مسؤول فلسطيني كبير أن السلطة الفلسطينية ستمنح الفلسطينيين العاملين في المستوطنات مهلة قبل بدء تطبيق قانون وقعه رئيس السلطة محمود عباس قبل يومين وينص على معاقبة كل من يعمل في المستوطنات أو يروج للبضائع المنتجة فيها .

 

وأضاف المستشار القانوني للرئاسة الفلسطينية حسن العوري لصحيفة «الحياة» اللندنية أن عقوبة العمل في المستوطنات وترويج بضائعها وفق القانون الجديد تصل إلى السجن حتى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار أردني.

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