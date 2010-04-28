عادات غير صحية تقود إلى الموت المبكر

فلسطين اليوم – وكالات

ذكرت دراسة جديدة ان أربعة عادات غير صحية، هي التدخين وشرب الكحول والتقليل من التمارين الرياضية وعدم تناول الخضار والفواكه، ترتبط بشكل وثيق بحالات الوفاة في وقت مبكر.

ونقل موقع "هيلث داي نيوز" الأميركي عن معدي الدراسة تأكيدهم ان الربط بين عادات أربع غير صحية هي التدخين وعدم ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي سيء واستهلاك كميات كبيرة من الكحول يزيد إلى حد كبير من خطر الوفاة في وقت مبكر.

يشار إلى ان الدراسة نشرت في مجلة "أركايف أوف إنترناشونال ميدسين" وشملت 4886 شخصاً تزيد أعمارهم عن 18 سنة وأجريت مقابلات معهم بين الـ1984 و1985.

وقالت إليزابيث كفافيك من جامعة أوسلو وزملاؤها ان العمل تركز على احتساب معدل صحي من خلال انتقاص نقطة واحدة عند القيام بأية عادة سيئة مثل التدخين أو تناول الخضار والفاكهة أقل من 3 مرات يومياً والقيام بأقل من ساعتين من الرياضة أسبوعياً وشرب النساء أكثر من 14 وحدة كحولية والرجال أكثر من 21 أسبوعياً".

وأشار الباحثون انه عند مراقبة الحالات على مدى 20 سنة سجلت وفاة 1080 منهم، 431 منهم نتيجة أمراض في القلب و318 بسبب السرطان و331 بسبب أمراض أخرى.

وتبين انه بالمقارنة مع من ليست لديهم عادات صحية سيئة، فإن من يطورون العادات الصحية السيئة الأربع كانوا 3 مرات أكثر عرضة للموت بسبب مرض القلب أو السرطان و4 مرات أكثر نتيجة أسباب أخرى، ومعدل خطر الوفاة بشكل عام يعادل 12 سنة.