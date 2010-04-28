جماهير الأهلى تضغط لعودة الحضرى

فلسطين اليوم-وكالات

علم اليوم السابع أن هناك ضغوطاً كبيرة تمارسها جماهير النادى الأهلى على مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدى، لإعادة عصام الحضرى حارس مرمى الفريق السابق والإسماعيلى الحالى، إلى القلعة الحمراء، اعتبارا من الموسم المقبل، بعد الأخطاء التى وقع فيها الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وشريف إكرامى حارسا الفريق، واللذان فشلا حتى الآن فى سد الفراغ الذى خلفه رحيل الحضرى.

روابط وجماهير الأهلى جهزوا بالفعل لافتات سيتم رفعها غداً الخميس فى مباراة المنصورة، تطالب إدارة الأهلى بإعادة الحضرى للفريق، خاصة وأن الحارس أبدى موافقته على أى عقوبات تفرضها عليه إدارة الأهلى، إلى جانب تقديم اعتذار للنادى وجماهيره عما بدر منه وهروبه من القلعة الحمراء إلى سيون السويسرى فجأة فى فبراير 2008 .

وبعيدا عن الجماهير، فهناك أيضا ضغوط أخرى تمارس على إدارة الأهلى من عدد من رجال الأعمال المقربين، والذين طالبوا بإعادة الحضرى لصفوف الفريق بعد أن أثبتت الأيام حاجة الفريق لجهوده، وأبدوا استعدادهم لتحمل تكاليف انتقاله من الإسماعيلى للقلعة الحمراء.