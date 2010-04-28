الأهلي يستعد للاحتفال باللقب أمام المنصورة

القاهرة/ سيكون الأهلي على موعد مع التتوّيج بلقبه السادس على التوالي والخامس والثلاثين في تاريخه عندما يلتقي مع المنصورة الخامس عشر غداً الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

ويلعب غداً أيضاً في مباريات مؤجلة من المرحلة ذاتها، حرس الحدود مع انبي، واتحاد الشرطة مع بتروجيت، وطلائع الجيش مع الاسماعيلي.

ويحتاج الاهلي المتصدر برصيد 57 نقطة إلى نقطة واحدة للاحتفاظ باللقب قبل 3 مراحل من نهاية الدوري لأنه سيبتعد بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر الزمالك.

وشدد المدير الفني للأهلي حسام البدري على ضرورة حسم اللقب أمام المنصورة مطالباً لاعبيه بعدم الاستهتار أو التهاون وحذرهم من أي مفاجآت قد تفسد فرحة الاحتفال المبكر باللقب.

وأوضح البدري أنه "لا مجال لتأجيل الحصول الفعلي على اللقب أمام المنصورة" مضيفاً أن "المنصورة لا يبكي على شىء بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية وسيلعب المباراة دون ضغط عصبي".

وتابع "أننا نستعد للمنصورة كأي لقاء مهم في الدوري وليس للاحتفال بالدوري كما يقول البعض لان البطولة لن تحسم بالاحتفالات ولكن باحترام الخصم وعدم التقليل من شأن الآخر"، مشيراً إلى أنه "أكد للاعبين أهمية لقاء المنصورة بل الفوز بشكل جيد يتناسب مع الحدث وبأداء محترم راق نسعد به الجماهير الكبيرة للنادي ولنكون أمتعنا هذه الجماهير المتعطشة للقب والتي ساندت الفريق طوال الموسم في اليوم الذي حصد فيه الفريق البطولة الأكبر".

وقال إن "مشكلة تجديد عقدي في الموسم الجديد لا تشغلني لان هذا الأمر متروك لمجلس الإدارة وهو أدرى بمصلحة الفريق ومسيرته"، مشيراً إلى أنه "راض تماماً على مستوى الأداء الفني للفريق في الموسم الحالي وأنه أدى ما عليه وأحرز بطولة الدوري وقدم وجوها شابة واعدة للفريق أمثال مصطفي عفروتو وأحمد شكري وشهاب الدين أحمد وأيمن أشرف".

في المقابل، أوضح المدير الفني للمنصورة أشرف قاسم أنه فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي وسط حالة معنوية قوية وإصرار كبير من اللاعبين لتقديم عرض جيد يختتمون به دوري الأضواء والشهرة بلقاء قوي أمام البطل ويؤكدون به سوء التوفيق الذي أطاح بهم إلى الدرجة الثانية.

وبدا واضحا من التدريبات الأخيرة إصرار اللاعبين على تقديم أوراق اعتماد جديدة للجماهير والسماسرة بغية الحصول على عروض انتقال إلى فرق جديدة بالدوري خاصة أن الفريق يضم مجموعة واعدة من اللاعبين تتنافس أندية القمة على الظفر بخدماتهم.

ويلعب حرس الحدود السابع (37 نقطة) مع ضيفه انبي التاسع (34 نقطة) في مباراة تحسين المراكز والاقتراب من المربع الذهبي خاصة الأول الذي افتقد الكثير من هيبته هذا الموسم بتراجع مستواه.

ويسعي الاسماعيلي الرابع (42 نقطة) إلى استغلال معنويات لاعبيه العالية بعد الفوز الثمين على الهلال السوداني 1-صفر في الخرطوم في ذهاب الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، لاستعادة المركز الثالث عندما يحل ضيفا على طلائع الجيش الثامن (35 نقطة).

ويحل بتروجيت الثالث (45 نقطة) ضيفاً على اتحاد الشرطة السادس (39 نقطة) وصاحب الأداء الجيد هذا الموسم. والمباراة ليست سهلة لبتروجيت بعد الأداء الباهت أمام النادي الصفاقسي التونسي (1-1) في ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي حاول مديره الفني مختار مختار تصحيحه من خلال التركيز على رفع معنويات لاعبيه قبل لقاء الشرطة للدفاع عن المركز الثالث.