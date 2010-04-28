الهباش: السعودية وافقت على رفع حصة فلسطين إلى 6600 حاج

فلسطين اليوم: رام الله

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله د. محمود الهباش، أن المملكة العربية السعودية وافقت على زيادة حصة فلسطين الأساسية في عدد الحجاج من 5 آلاف حاج، إلى 6 آلاف حاج.

وتوجه الوزير الهباش بعظيم الشكر ووافر الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية والى وزير الحج الدكتور فؤاد الفارسي على هذه الزيادة التي ستمكن أعداد كبيرة من أبناء شعبنا من أداء فريضة الحج.

وأكد بعد عودته من زيارة السعودية انه كان تقدم بطلب إلى المملكة العربية السعودية لزيادة العدد الإجمالي للحجاج الفلسطينيين هذا العام إلى عشرة آلاف حاج, ووعد وزير الحج السعودي برفع هذا الموضوع إلى خادم الحرمين الشريفين مع التوصية بالموافقة عليه.

وذكر انه قد تم التوقيع على بروتوكول تنظيم موسم الحج لحجاج فلسطين لهذا العام مع وزير الحج السعودي والذي تضمن زيادة عدد الحجاج وإجراءات تنظيم موسم الحج.

وقال إن زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت لمدة أسبوع كانت ناجحة, وجرى خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بموسم الحج القادم 1431 والاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وتنسيق المواقف ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، ووزارة الحج السعودية ومختلف المؤسسات العاملة بهذا المجال.

وأكد الهباش أن الوزارة وضعت كافة الخطط والبرامج وأنهت كافة الاستعدادات من اجل البدء في العمل.

ولفت إلى أن الاجتماع مع وزير الحج السعودي د. فؤاد بن عبد السلام الفارسي، كان ايجابيا وناجحا وتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بموسم الحج القادم, وان الزيادة على عدد حجاج فلسطين ستكون ضمن أعلى اهتمامات الوزير الفارسي.

واضح د.الهباش، أنه التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. احمد علي، وبحثا تقديم الدعم لمشاريع وزارة الأوقاف ومن ضمنها المدرسة الإسلامية الصناعية بفرعيها القدس والعيزرية، وناقشا تداعيات الوضع في القدس خاصة الإجراءات الإسرائيلية الساعية لتهويد المدينة والقضاء على تراثها وحضارتها وسبل تقديم الدعم من اجل تثبيت المواطنين وحماية التراث الإسلامي.

وكشف الهباش النقاب عن عزم الوزارة إنشاء مركز بيت المقدس للدراسات القرآنية لخدمة القران الكريم وتشجيع البحث العلمي في دراسات القران الكريم وعلومه جاء ذلك خلال اجتماعه مع الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القران الكريم د. عبد الله بصفر، معربا عن أمله بإمكانية دعم الهيئة لطباعة مصحف بيت المقدس الذي تعد وزارة الأوقاف لطباعته في الفترة القريبة.

وفي سياق متصل، التقى الهباش والوفد المرافق له برؤساء المؤسسات العاملة في مجال الحج، وأطلع رئيس مؤسسة حجاج الدول العربية فائق البياري، على استعدادات الوزارة لموسم حج 1431 والخطط والبرامج المعدّة من اجل راحة الحجيج.

وأشاد البياري بما حققته وزارة الأوقاف الفلسطينية في الموسم الماضي والأداء المميز لبعثة الحج الفلسطينية والذي انعكس إيجابا على الحجيج.

كما التقى د.الهباش فاروق أبو زيد رئيس مكتب الوكلاء الموحد، وبحث معه آليات تنظيم دخول الحجاج الفلسطينيين عبر منافذ الدخول وآلية تحصيل عوائد شيكات الطوافة بما يحقق عدم تأخير الحجاج على المنافذ.

وبحث د. الهباش وأعضاء الوفد المرافق له مع رئيس مؤسسة الادلاء بالمدينة المنورة د.يوسف بن احمد حواله سير العمل والاستعدادات بالوزارة من اجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، والآليات والخطط التي وضعتها المؤسسة للموسم القادم.

و أعلن د. الهباش أن الوزارة ستقوم خلال الأيام القادمة بالبدء بتنفيذ المرحلة الثانية لترتيبات مرسم الحج القادم بلقاء شركات الحج العاملة بفلسطين وكذلك الشروع باستئجار السكن بما يحقق الفائدة والنفع على الحجيج.