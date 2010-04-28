غزة: إنهاء الاستعدادات لإحياء ذكرى النكبة الـ 62

فلسطين اليوم : غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة إنهاء استعداداتها الخاصة بإحياء الذكرى الـ 62 لنكبة فلسطين بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية استمرت على مدار أسبوعين.

وذكرت اللجنة العليا لإحياء هذه الذكرى أن إحياء الفعاليات سيبدأ صبيحة يوم الأحد الموافق الثاني من الشهر القادم، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً من خلال مؤتمر صحافي يعقده وزير الثقافة أسامة العيسوي.

وبحسب بيان للجنة فقد ذكرت أنها أقرت الفعاليات التي سيتم تنفيذها، وذلك بمشاركة دائرة شؤون اللاجئين والوزارات المعنية والمكتب الإعلامي والعمل الجماهيري في حركة حماس.

وأوضحت أن إحياء فعاليات الذكرى 62 للنكبة هذا العام تنفذ تحت عنوان 'لا عودة إلا بالعودة'، لافتة الى أنها ستكون 'فعاليات نوعية ومميزة'، لترسيخ مفاهيم العودة والتجذر بالأرض ورفض التنازل عن حق العودة.

يشار الى أن الفلسطينيين يحيون ذكرى احتلال اليهود لأراضيهم في العام 1948 في سلسلة فعاليات تبدأ في شهر أيار (مايو) من كل عام، ومن المقرر أن يحيي سكان الضفة وغزة هذه الفعاليات هذا العام دون الفلسطينيين القاطنين داخل مناطق الـ 48، بسبب القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر ويجرم إقامة هذه الفعاليات.