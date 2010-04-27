اعتقال مديرة مكتب أولمرت في فضيحة « هوليلاند ».. حاخام وثلاثة وزراء متورطون

فلسطين اليوم : وكالات

اعتقلت الشرطة "الإسرائيلية"، بالأمس، شولا زاكين مديرة مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق أيهود أولمرت بشبهة تحويلها رشى في قضية "هوليلاند".

ويتوقع محققو الشرطة الحصول على معلومات هامة للغاية خلال استجوابهم زاكين وأنه في أعقاب ذلك سيتسنى استدعاء أولمرت للتحقيق.

ويذكر أن زاكين، متهمة في قضايا فساد أخرى بينها ثلاث قضايا متهم أولمرت بالتورط فيها، وحصوله على رشى وأموال بصورة مخالفة للقانون وبالاحتيال.

وأثار المحامي غيورا زيلبرشتاين عاصفة إعلامية في "إسرائيل"، عندما قال إنه في إطار تحقيقات في قضية الفساد الكبرى استجوب المحققون موكله مائير رابين بشأن شبهات بتمريره رشى إلى الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الصحة السابق داني نافيه والوزيرة السابقة وعضو "الكنيست" الحالية روحاما أبراهام.