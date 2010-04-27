الجيش الإسرائيلي يقر بقتل الفلسطينيين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

لم يجد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي طريقة للتنصل بها من الاتهامات التي وجهت إليهم، ليس من قبل قياداتهم، فحسب، ولكن بعدما شاهد العالم بأثره جرائمهم وقتلهم للفلسطينيين، فما كان منهم إلا أن اعترفوا بجريمتهم في التحقيقات التي أجرتها معهم قيادتهم العسكرية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن جابى اشكنازى رئيس أركان جيش الاحتلال قرر تسجيل ما سماه بـ "الملاحظة القيادية" ضد قائد لواء السامرة الكولونيل ايتسيك بار ولقائد كتيبة (نحشون) بسبب وقوع حادثين الشهر الماضي قام فيهما جنود الكتيبة بقتل 4 فلسطينيين.

وذكرت الإذاعة أن اشكينازى اتخذ هذا القرار بعد أن اطلع على نتائج التحقيق الذى جرى فى الحادثين وبعد اجتماعه مع الضابطين المذكورين حيث أكد أنه كان من الممكن تجنب قتل الفلسطينيين.

كما قرر رئيس الأركان وقف عمل قائد جماعة عسكرية كان ضالعا فى أحد الحادثين وبتسجيل "ملاحظة قيادية" لنائب قائد سرية.

من جهة أخرى، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" جنوب شرق قطاع غزة لإدخال كميات محدودة من المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، فيما أبقت معبر المنطار (كارنى) شرق مدينة غزة مغلقا.