عباس يرفض خطة فياض لإعلان دولة من جانب واحد

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" عن معارضته للخطة التي أعلن عنها سلام فياض بخصوص نيته إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد عام 2011, وقال خلال لقاء أجراه معه التلفزيون الإسرائيليين القناة الثانية "نحن نلتزم بالاتفاقات الموقعة وما تم التوصل إليه مع الإسرائيليين".

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن أبو مازن يصرح بذلك لأول مرة بوضوح أنه ضد توجهات وتلميحات فياض بشأن الإعلان المرتقب للدولة الفلسطينية من جانب واحد.

وكان أبو مازن قد أكد خلال اللقاء أنه على استعداد للتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجديد المفاوضات السياسية، وانه ملتزم العودة إلى طاولة المفاوضات الشهر المقبل, وقال "نحن نمد أيدينا إلى الشعب الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه سيضطر إلى مصارحة الشعب الفلسطيني بخصوص عدم مقدرته على تحقيق حق العودة الجماعية للاجئين الفلسطينيين إلى المناطق المحتلة عام 1948.

وكما تطرق أبو مازن إلى قضية الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط، مؤكداً على أنه يرفض احتجاز الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة وأنه طلب من حماس تسليمه للسلطة الفلسطينية ولكنها رفضت ذلك.

وقال "اقترحنا على حماس نقل شاليط إلى السلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق يكون مقبولا لكلا الجانبي لكنها رفضت, ونحن نرفض احتجاز شاليط كما نرفض احتجاز 8000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية".