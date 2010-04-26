ليبرمان: نأمل أن تبدأ المفاوضات مع السلطة خلال الأسبوعين القادمين

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن "أمله" في أن تبدأ في غضون أسبوع إلى أسبوعين المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية غير المباشرة-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الإحتلال-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الإحتلال.

وأكد أن إقدام الفلسطينيين على إطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومؤسسات في مناطق السلطة الفلسطينية يؤدي إلى تكريس ما أسماه بـ "الإرهاب".

ووصف هذا التصرف بخط أحمر مشيراً إلى أنه يجب اشتراط أي تقدم في المفاوضات السياسية بأن تكف السلطة الفلسطينية عن مدح "الإرهاب" وتعمل على قطع دابره-حسب زعمه.