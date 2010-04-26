رويترز: نقوم باتخاذ خطوات لعدم تكرار إعلان "شاليط"

فلسطين اليوم : غزة

قالت وكالة أنباء رويترز البريطانية:" إن الإعلان الذي تم نشره على موقعها قد تم بشكل تلقائي أوتوماتيكي بواسطة جوجل أدسينس"، مؤكدةً أنها الجهة المسؤولة عن ما يحتويه القسم الخاص تحت اسم "إعلانات جوجل".

وأوضحت الوكالة على لسان متحدث باسمها في تصريح مكتوب وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه:" لقد قامت "رويترز" وعلى الفور بعد أن أُحطنا علماً بهذا الأمر بإزالة هذا الإعلان، ونحن نقوم حالياً باتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأشياء في المستقبل".

وبيَّن المتحدث ذاته أن لدى "رويترز" تاريخاً طويلاً في تغطية أخبار الشرق الأوسط بشكل حيادي ودقيق، مشدداً على أنهم ملتزمون بمواصلة هذا النهج، وقال في السياق:" نحن واضحون ومخلصون لمبادئنا المتمثلة في النزاهة والاستقلالية والبعد عن الانحياز"، كما عبَّر.