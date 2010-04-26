إطلاق نار على مسيرة ضد الحزام الأمني شرق الفراحين دون إصابات

فلسطين اليوم-غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية نيران أسلحتها ظهر اليوم الاثنين, صوب المواطنين المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة (الحزام الأمني) في منطقة الفراحين جنوب القطاع دون التبليغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وقال مراسلنا جنوب القطاع ان عددا من المشاركين في المسيرة قاموا برفع العلم الفلسطيني فوق السلك الفاصل مما حذا بقوات الاحتلال بإطلاق النار والتقدم صوب العلم وإنزاله أمام مرأى العشرات من المواطنين.