البردويل: عباس كشف الشرط الدفين للمصالحة

فلسطين اليوم : غزة

أكد القيادي في حماس د. صلاح البردويل أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يأت بجديد، ووصفه بأنه "اجترار لنفس الجمل السابقة في عشرات الخطابات، من اتهامات لحركة "حماس"، وتمسك بنهج التفاوض مع الجانب الإسرائيلي والاحتجاجات السلمية للرد على الاستيطان".

وأشار البردويل في تصريح صحفي مكتوب وصلنا نسخةً عنه إلى أن الجديد في خطاب محمود عباس أنه لأول مرة يتطرق وبشكل واضح إلى الشرط الدفين للمصالحة وهو الاعتراف بحل الدولتين.

وأضاف: "وإمعاناً منه بالتمسك في هذا الشرط ادعى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي وافق عليه، وهو أمر لم يحدث ولن يحدث على الإطلاق، بل إن تخوف "حماس" من مثل هذه الشرط هو الذي جعلها تقف طويلا وحتى هذه اللحظة أمام بعض العبارات في الورقة المصرية لتضمن عدم تفسيرها لصالح مثل هذه التنازلات".

وشدد البردويل على تمسك الحركة بموقفها الثابت من المصالحة القائمة على الثوابت الوطنية وعدم الاعتراف بحل الدولتين الذي فيه اعتراف بإسرائيل.