ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل محامية الأسرى الأردنيين

  • 15:30 - 25 ابريل 2010
بنك فلسطين
مشاركة

الاحتلال يعتقل محامية الأسرى الأردنيين

فلسطين اليوم: وكالات

اعتقلت إسرائيل محامية الأسرى الأردنيين بسجونها شيرين العيساوي, على حاجز قرب جبل المكبر في القدس المحتلة وذلك طبقا لما جاء في بيان "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الصهيونية".

 

وقال مقرر اللجنة ميسرة ملص إن المحامية معتقلة في مركز تحقيق المسكوبية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دهمت منزلها وعبثت في محتوياته. كما أشار ملص إلى أن قوات الاحتلال صادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بالعيساوي.

 

وأدان ملص إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال المحامية العيساوي، وطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ"الضغط على الكيان الصهيوني للإفراج الفوري عن العيساوي".

 

وذكر بيان اللجنة أنه سبق لسلطات الاحتلال أن منعت قبل أسابيع المحامية العيساوي من زيارة الأسرى في سجونها.

 

يشار إلى أن السلطات الأردنية منعت المحامية العيساوي من دخول الأردن عبر جسر الملك حسين منذ عدة أشهر للمشاركة في مؤتمر صحفي للجنة الوطنية للأسرى للإعلان عن إضراب عن الطعام نفذه الأسرى الأردنيون

 

متعلقات