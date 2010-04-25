الاحتلال يعتقل محامية الأسرى الأردنيين

فلسطين اليوم: وكالات

اعتقلت إسرائيل محامية الأسرى الأردنيين بسجونها شيرين العيساوي, على حاجز قرب جبل المكبر في القدس المحتلة وذلك طبقا لما جاء في بيان "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الصهيونية".

وقال مقرر اللجنة ميسرة ملص إن المحامية معتقلة في مركز تحقيق المسكوبية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دهمت منزلها وعبثت في محتوياته. كما أشار ملص إلى أن قوات الاحتلال صادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بالعيساوي.

وأدان ملص إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال المحامية العيساوي، وطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ"الضغط على الكيان الصهيوني للإفراج الفوري عن العيساوي".

وذكر بيان اللجنة أنه سبق لسلطات الاحتلال أن منعت قبل أسابيع المحامية العيساوي من زيارة الأسرى في سجونها.

يشار إلى أن السلطات الأردنية منعت المحامية العيساوي من دخول الأردن عبر جسر الملك حسين منذ عدة أشهر للمشاركة في مؤتمر صحفي للجنة الوطنية للأسرى للإعلان عن إضراب عن الطعام نفذه الأسرى الأردنيون