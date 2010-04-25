البرغوث والحمار والخنزير.. أشهر 13 حيواناً في ملاعب أسبانيا

تنتشر أسماء الحيوانات والحشرات كألقاب للاعبين والأندية في كرة القدم العالمية الا ان كرة القدم الأسبانية تحديدا ارتبط بها العديد من الاسماء .. موقع سوبر أختار منها أشهر 13 حيوانا بداية من برغوث برشلونة ليونيل ميسي والسنجاب الذي أوقف مباراة أرسنال وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2006 الى وحش ريال مدريد وفالنسيا.

1) البرغوث

لقب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة, ذلك لصغر حجمه وحركته السريعة ولسعته التي دائما ما تصيب شباك خصومه.

2) الحمار الصغير

لقب الأرجنتيني أرييل اورتيجا لاعب فالنسيا السابق ونال هذا اللقب الغريب لأن والده جوزيه انطونيو أورتيجا كان يلقب بالحمار!.

3) الخنزير

لقب البرتغالي لويس فيجو بهذا اللقب من جماهير برشلونة التي لم تكن سعيدة بعودته الى كامب نو بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد حيث قامت بعض الجماهير برمي رؤوس الخنازير على فيجو في لقاء الفريقين في نوفمبر 2002.

4) الخفاش

رمز فالنسيا ومعظم فرق كاتالونيا

5) السنجاب

بطل لقاء فياريال وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2006, حيث ساهم الحيوان الصغير في إزالة التوتر الموجود بالمباراة بعد ان انطلق وسط دفاعات فياريال حتى وصل إلى المرمى قبل ان يهرب من ايدي الأمن الذين حاولوا ابعاد الحيوان الصغير عن الملعب.

6) الفهد

لقب البرازيلي ايمرسون لاعب ريال مدريد السابق فعلى الرغم من أن موسمه مع النادي الملكي كان سيئا للغاية ولكن زملاءه منحوه هذا اللقب لحركته السلسة والتي تشبه حركة الفهد على الرغم من كبر سنة في وقتها.

7) الكوبرا

منح اللقب لنجم فالنسيا التاريخي أدريان لي حيث ساهمت مهارته العالية وحركته السريعة في تسجيله 29 هدفا في 5 مواسم قضاها الروماني مع ناديه في الفترة ما بين 1998 الى 2002.

8) النسر

لقب ايميلو بوتراجينيو نجم ريال مدريد والذي منحته له الصحافة الأسبانية بسبب رؤيته الثاقبة في الملعب.

9) الأرنب

نجم برشلونة وريال مدريد وفالنسيا السابق خافير سافيولا لقب بهذا اللقب بسبب خفة حركته في الملعب وصغر حجمه.

10) الأسود

بني ملعب اثلتيك بلباو بجوار كنيسة سان ماميس وهو أسم القسيس الذي رمي للأسود.

11) الوحش

لقب البرازيلي جوليو بابتيستا الذي أرعب حراس المرمى في الدوري الأسباني خلال فترة تواجده في اشبيلية وريال مدريد لحجمه وقوة بنيانه.

12) القملة

لقب الأرجنيتي كلاوديو لوبيز لاعب فالنسيا في عام 2000 نظرا لسرعته الفائقة في الهجوم.

13) الأرنب البري

بعد ان أوقف سنجاب مباراة فياريال من قبل, أوقف أرنب وحشي في مارس 1994 مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في وقت حرج بعد ان كاد النجم البلغاري هريستو ستويشكوف ان يسجل هدفا مؤكدا في كامب نو.

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