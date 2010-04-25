النونو: غزة تنعم بحرية رأي وتعبير ولم نعتقل صحفياً على خلفية عمله

فلسطين اليوم- غزة

أكد طاهر النونو الناطق باسم حكومة غزة اليوم الأحد، أن قطاع غزة ينعم بحرية رأي وتعبير لم يشهدها في أي حكومة سابقة.

وأوضح النونو في تصريحات لصحفية "الرأي"، أن الشائعات التي تروج بين الفينة والأخرى ما هي إلا أكاذيب تروج من أجل زعزعه الاستقرار، مضيفاً أن عملية التنقل والسفر للصحفيين متاحة ودون أي صعوبات.

وأضاف النونو، أن حكومته أعطت مميزات لمن يعمل في مجال الإعلام والمسؤولين الإعلاميين في الحكومة, حيث أن العاملين في الحقل الإعلامي منذ الحكومة العاشرة وحتى اليوم هم من أبناء المؤسسة الإعلامية في السابق وكانوا صحفيين يعملون في المهنة ويعلمون إشكالاتها وحاجات الحركة الصحفية، وبالتالي أول ما تم ترسيخه على أرض الواقع الاستجابة لهذه المطالب.

وأكد، أن حكومة غزة حرصت على عدم اعتقال الصحفيين أو ممارسة انتهاك لحريتهم فضلاً عن حرية الوصول للمعلومات، كما لم يتم اعتقال أي صحفي على خلفية العمل الصحفي خلال الفترة الماضية، ولكنه لم ينكر في ذات الوقت من حدوث بعض التجاوزات الفردية على مدار الأربع سنوات، واعتقال بعض الصحفيين لأسباب أخرى.

كما شدد النونو، على أن حرية التنقل والسفر متاحة لكافة الصحفيين، وأن منع بعض الصحفيين من السفر يكون لأسباب لا علاقة لها بالعمل الصحفي، مبيناً أن قضية المنع من السفر هو قرار من النيابة العامة قي قضايا محددة وليس على إطلاقه.

وأكد النونو، أن حكومته تواجه حملة منظمة من الكذب غير المنطقي وغير الطبيعي, وأن من يردد هذه الأكاذيب هم أعلى مستوى في حركة فتح بدءاً من أبو مازن إلى أصغر ناطق في حركة فتح, ويتعامل معها كأنها مسلمة.