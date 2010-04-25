الاحتلال يعتقل حاتم عبد القادر بتهمة « التخطيط لعمل إجرامي » وستة آخرين

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حاتم عبد القادر رئيس لجنة القدس في مكتب التعبئة والتنظيم في وادي حلوة بمدينة القدس وخمسة شبان آخرين وأصابت آخرا برصاصة مطاطية.

وأوضح عضو المجلس الثوري لـ'فتح' ديمتري دلياني أن شرطة الاحتلال أبلغت عبد القادر عند اعتقاله بأنه معتقل بتهمة "التخطيط لعمل إجرامي".

وأوضحت مراستنا بالقدس المحتلة أن الاحتلال اعتقل كذلك خمسة شبان وأصاب سادسا برصاصة مطاطية بالقرب من خيمة الاعتصام في حي البستان بالمدينة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت، قبل قليل، الطرق المؤدية إلى وادي حلوة القريبة من حي سلوان بمدينة القدس المحتلة بالكامل، وحاصر المئات من أفراد حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية حاصروا حيي سلوان ووادي حلوة في القدس لحماية المستوطنين المتطرفين الذين ينوون التظاهر اليوم، في سلوان.