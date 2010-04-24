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قانون التسلل الإسرائيلي يهدد عشرات الآلاف الفلسطينيين بالتهجير

  • 15:38 - 24 ابريل 2010
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قانون التسلل "الإسرائيلي" يهدد عشرات الآلاف الفلسطينيين بالتهجير

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

من المقرر أن يوم بعد غدا الاثنين، في مدينة القدس المحتلة مؤتمرا صحافيا بعنوان " قانون التسلل الإسرائيلي يهدد بطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين". 

ويقوم على تنظيم المؤتمر "الائتلاف من أجل القدس" و "لجنة حي البستان" وذلك يوم الاثنين الموافق 26/4/2010، الساعة 11 صباحا في خيمة اعتصام وصمود حي سلوان.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر أخطار هذا القانون و أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدينة القدس، و سكانها المقدسيين.

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