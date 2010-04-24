قانون التسلل "الإسرائيلي" يهدد عشرات الآلاف الفلسطينيين بالتهجير

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

من المقرر أن يوم بعد غدا الاثنين، في مدينة القدس المحتلة مؤتمرا صحافيا بعنوان " قانون التسلل الإسرائيلي يهدد بطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين".

ويقوم على تنظيم المؤتمر "الائتلاف من أجل القدس" و "لجنة حي البستان" وذلك يوم الاثنين الموافق 26/4/2010، الساعة 11 صباحا في خيمة اعتصام وصمود حي سلوان.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر أخطار هذا القانون و أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدينة القدس، و سكانها المقدسيين.