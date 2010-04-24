حواتمة: المقاومة بحاجة إلي سياسة واقعية تتأقلم مع الجميع

فلسطين اليوم: غزة

أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة, اليوم السبت, أن المقاومة "الراشدة" تحتاج إلى سياسة "واقعية ثورية" تتأقلم مع جميع المراحل حتى لا تتحول إلى "مغارة فساد".

وأشار حواتمة في بيان تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه في المؤتمر الوطني السادس للجبهة الديمقراطية في إقليم قطاع غزة "إلي أن الحوار الوطني الشامل وبرنامج القواسم المشتركة بمثابة طريق النهوض نحو النصر، وإنجاز البرنامج السياسي الديمقراطي داخل البلديات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة، ومنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل.

وأوضح حواتمة "على أن المؤتمر السادس للجبهة يقوم على إنجازات في ميادين برامج النضال الوطني الديمقراطي، موضحاً أن نتائجه ستعمل على تطوير كافة محاور لنضال الشامل في كل الميادين.

ودعا أعضاء المؤتمر إلى ضرورة طرح مبادرات الإقناع والحوار العلنية في كافة المجالات الفكرية والسياسية و الاجتماعية من أجل الوصول إلى كل حي في المدينة والمخيم والقرية والريف لتحقيق الانتشار الجغرافي الشامل للحركة.

وقال حواتمة "نحن الذين علينا أن نذهب إلى الجماهير مسلحين ببرنامج العمل في كل قطاع اجتماعي، ومع كل الطبقات الشعبية بلا استثناء، فبرامجنا إلى الجميع ومع الجميع"

وخاطب أبناء الجبهة قائلاً "أنتم تنظيم جماهيري كبير ورئيسي بعيون شعبكم والشعوب العربية والعالم وعليكم تحويله إلى تنظيم ثوري ديناميكي في قلب كل شريحة اجتماعية ببرامج تحل همومها وقضاياها ومشكلاتها".