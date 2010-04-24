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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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كوب من عصير التوت البري يومياً يقي من التهاب المسالك

  • 07:45 - 24 ابريل 2010
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فلسطين اليوم-وكالات

قال باحث كيميائي أمريكي ان شرب كوب كبير من عصير التوت البري 'جرانبيري' يومياً يمكن أن يساهم في الحيلولة دون الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

وأشار رونالد برايور من وزارة الزراعة في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس ان في التوت البري مكونات مرتبطة بمركبات كيميائية تمنع تكون بكتيريا مسببة للالتهابات من خلال الدخول إلى الخلايا في المسالك البولية.

لكن برايور أشار إلى انه لا بد من إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد معدلات المركبات الموجودة في منتجات التوت البري بالإضافة إلى القيام باختبارات لتحديد المعايير المناسبة.

ولفت إلى ان العديد من المنتجات مثل العنب تحتوي على هذه المركبات لكنها تفتقد للتأثير الموجود في التوت البري نتيجة ارتباط هذه المركبات بالمواد الكيميائية المناسبة.

يشار إلى ان البحت، الذي يستعرض الدراسة التي عمدت إلى تحليل عينات من التوت البري في 5 مختبرات 3 منها في أمريكا وواحد في الصين وواحد في أوروبا، نشرت في مجلة 'علم الغذاء والزراعة' الأمريكية.

 

 

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