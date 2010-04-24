تقرير أمريكي عن حضور عسكري إيراني في فنزويلا

فلسطين اليوم-وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير رفعته إلى الكونغرس إن الحرس الثوري الإيراني متواجد في فنزويلا .

وحسب التقرير، الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه الخميس، فإن “الحرس الثوري الإسلامي له قدرات عملانية في العالم أجمع . انهم منتشرون جيداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخلال السنوات الأخيرة ازداد تواجدهم في أمريكا اللاتينية، لا سيما في فنزويلا” .

وصدر التقرير بتاريخ إبريل/ نيسان الجاري .

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من أنه اذا كثفت الولايات المتحدة تواجدها في المناطق التي يتواجد فيها الحرس الثوري فإن الاحتكاكات بين القوات الأمريكية والإيرانية “قد تصبح أكثر احتمالاً” . وقال البنتاغون إن هذه الاحتكاكات قد تكون “مباشرة” أو “عبر مجموعات متطرفة يدعمها” الحرس الثوري .

وجاء هذا التحليل في قسم رفعت عنه السرية من تقرير حول استراتيجية إيران العسكرية يطلب سنوياً من البنتاغون ان يرفعه الى الكونغرس .

وتحذر الوثيقة من أن إيران تتطلع الى التحول الى “قوة اقليمية” عسكرياً ودبلوماسياً في الشرق الأوسط والشرق الأدنى وكذلك تكثيف تواجدها في العالم أجمع .