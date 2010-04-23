السلطة: سنتشاور مع العرب بخصوص المفاوضات

فلسطين اليوم- غزة

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن أي عودة فلسطينية للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي سيُعرض على العرب جميعاً من خلال لجنة المتابعة العربية التي ستعقد اجتماعاً لبحث أي أفكار أو أي عرض أمريكي في هذا المجال.

وقال أبو ردينة في تصريحات صحفية, الجمعة 23-4-2010:" إن قرار المشاركة في أي مفاوضات سيكون قراراً عربياً وفلسطينياً بالتشاور", مشدداً على أن السلطة الفلسطينية "ملتزمة بتحقيق السلام", لكنه أكد أن (إسرائيل) تضع العراقيل أمام أي مفاوضات.

وأوضح أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن (إسرائيل) ستواصل الاستيطان في القدس والأراضي المحتلة, تؤكد أن حكومة نتنياهو تضع العراقيل أمام أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني "ملتزم بالسلام وبقرارات القمة العربية في سرت ولجنة المتابعة العربية".

واتهم أبو ردينة (إسرائيل) بتصعيد تصريحاتها ضد المفاوضات من خلال إعلان عطاءات استيطانية وإعلان نيتها الاستمرار في الاستيطان خاصة في القدس المحتلة مع مجيء أي مسؤول أمريكي إلى المنطقة.

وكان نتنياهو قال أمس الخميس: إنه "لن يكون هناك تجميد للبناء في القدس والكل يعرفون ذلك", مضيفاً: "هناك اتفاق تام على أنه لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لإجراء مفاوضات".