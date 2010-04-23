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المطران حنا: من واجبنا الوطني الدفاع عن قضية الأسرى

  • 08:22 - 23 ابريل 2010
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فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أكد المطران عطا لله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، أن قضية الأسرى والمعتقلين هي قضية وطنية بامتياز ومن واجبنا جميعا أن ندافع عنها. 

 

جاءت أقوال المطران حنا خلال زيارته لبلدة دير حنا في الجليل بأراضي 48، لتقديم التهاني للأسيرين اللذين أطلق سراحهما أمس الأول بعد غياب عن قريتهما أستمر 9 أعوام.

 

وأكد حنا خلال زيارته منزلي الأسيرين المحررين ربيع حسين، ونصري خليفة، تضامنه الكامل مع كافة الأسرى والمعتقلين الذين يجب أن يعودوا إلى أسرهم.

 

من جهتا ثمنت عائلتا الأسيرين حسين وخليفة، زيارة المطران حنا مؤكدة على أن السعادة الحقيقية ستكون بتحرير كافة الأسرى والمعتقلين وتحقيق كافة التطلعات الوطنية الفلسطينية.

 

وتسود قرية دير حنا أجواء من الفرح والبهجة لإطلاق سراح الأسيرين اللذين طال غيابهما عن القرية.

 

 

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