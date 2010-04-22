ليبرمان: تسوية قضية « قرية الغجر » باتت وشيكة

فلسطين اليوم-وكالات

صرح وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان بأن حكومته والامم المتحدة أصبحتا قريبتين من التوصل الى تسوية بشأن قرية الغجر الواقعة على الحدود الفلسطينية اللبنانية . وقال ليبرمان خلال محادثات أجراها في مدريد اليوم الخميس مع رئيس وزراء اسبانيا خوسيه ساباتيرو ووزير خارجيته ميغيل موراتينوس إنه تم حتى الان عقد 5 لقاءات بين ممثلي حكومة الكيان والامم المتحدة لبحث هذه الموضوع مضيفا ان المسائل الخلافية قابلة للحل . وشدد على ضرورة أن تضع التسوية المزمع التوصل اليها حدا للمطالب اللبنانية تجاه حكومة الكيان-حسب تعبيره.

على صعيد آخر دعا ليبرمان اسبانيا بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي الى العمل بحزم لاحتواء المشروع النووي الايراني ولمنع حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الاوسط-حسب قوله .

في سياق متصل ترأس القائد العام لقوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان الجنرال ألبرتوا أسارتا كويفاس اجتماعاً ثلاثياً مع ضباط صهاينة ولبنانيين في معبر الناقورة الحدودي لبحث مجمل الأوضاع في المنطقة الحدودية بما فيها قضية الغجر. وأشار مدير الشؤون المدنية والسياسية في اليونيفيل إلى أن الجانبيْن الصهيوني واللبناني أكدا بشكل قاطع أنهما لا يرغبان في أي تصعيد للأوضاع .