راوول مستعد لترك ريال ولا ينوي الاعتزال

القاهرة/ أعلن قائد ريال مدريد، صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني ووصيف بطل الموسم الماضي، راوول غونزاليز يوم الخميس أنه مستعد لترك الفريق الملكي في نهاية الموسم الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته انه لا ينوي الاعتزال وانه سيستمر في لعب كرة القدم.

وصرح راوول (32 عاما) للصحافيين "لا أفكر في الاعتزال. آمل أن أكمل السنة المتبقية من عقدي (ينتهي أواخر حزيران/يونيو 2011)، لكن سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم. أريد قبل كل شيء أن أستمر في لعب كرة القدم".

ورفض راوول الذي بقي احتياطيا معظم فترات الموسم الحالي، إعطاء تفاصيل حول رحيله المحتمل واكتفى بالقول إنه يريد "أن يستمر في لعب كرة القدم".

واعتبر راوول قبل 5 مراحل من نهاية البطولة المحلية أن آمال ريال مدريد بإحراز اللقب لا تزال قائمة، وقال "إذا حققنا 5 انتصارات في المباريات المتبقية، تنفتح أمامنا جميع الاحتمالات مع إبقاء عين تراقب برشلونة. بالطبع يجب أن لا نركز اهتمامنا على نتائجهم وإنما على نتائجنا نحن"، مشيرا إلى أن الفرصة باتت الآن أكبر من الأسبوع الماضي.

يذكر أن ريال مدريد تغلب على ضيفه فالنسيا 2-صفر في المرحلة السابقة، فيما تعادل برشلونة المتصدر وحامل اللقب مع مضيفه وجاره اسبانيول صفر-صفر فتقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة (84 مقابل 83).

وتنتظر برشلونة في المراحل الأخيرة مباراتان صعبتان خارج أرضه ضد فياريال (السادس) واشبيلية (الخامس) مقابل واحدة لريال مدريد في ضيافة مايوركا (الرابع).

وآثر راوول عدم التطرق إلى احتمال التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب إنتر ميلان الايطالي، وقال "أعتقد أن (التشيلي مانويل) بيليغريني سيبقى مدربنا. أنا أثق به وأريد أن يستمر على رأس الإدارة الفنية".