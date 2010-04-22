حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم و سقوط زخات من المطر

فلسطين اليوم – وكالات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من المطر على مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة فتوقعت أن يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.